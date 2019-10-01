رياضة | القرار الأول.. البدري يسعي لإرضاء "حراس" الكبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القرار الأول.. البدري يسعي لإرضاء "حراس" الكبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدوا أن المدير الفني للمنتخب الاول لكرة القدم الكابتن حسام البدري، يخشي الإصطدام سريعاً مع الجماهير، أو مع أي مجلس إدارة لأحد الأقطاب الثلاثة الكبري في الدوري.

ومن الواضح أن البدري، إستقر على ضم ثلاثة حراس للفراعنة في معسكر شهر أكتوبر المقبل، المقرر انطلاقه في الفترة من 8 إلى 15 من الشهر ذاته.

وأبلغ المدير الفني للفراعنة، أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، لضم كل من محمد الشناوي من الأهلي، ومحمد عواد الزمالك، وأحمد الشناوي، بيراميدز.

Advertisements

ويسعى البدري للخروج من بوابة الإتهامات والصدامات أول بأول، وخاصة في مشكلة حراس المرمي، التي فتكت بشعبية أجيري المدير الفني السابق، واحمد ناجي مدرب الحراس، وتسائلت عن أسباب عدم ضمه لمحمد عواد بأمم إفريقيا المنعقدة مؤحراً في مصر والتي توج بها المنتخب الجزائري.

وفي سياق متصل أجري حسام البدري مكالمة مع النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي للاطمئنان على حالته ومعرفة مدى حالة الإجهاد التي يعاني منها بسبب ضغط المباريات المتلاحقة مع ناديه.

ويسعي البدري إلي مراعاة البرنامج العلاجي لمحمد صلاح، خاصةً أنه قد يحتاج إلى فترة راحة خلال المرحلة المقبلة، حفاظًا عليه من أي مضاعفات مستقبلا قد تؤثر على حالته الفنية.

ويتطلع المدير الفني للفراعنة، لإراحة نجم الفراعنة خلال معسكر المنتخب المقبل، أثناء خوض ودية بتسوانا يوم ١٤ أكتوبر المقبل لضمان إراحة اللاعب والتخلص من حالة الإجهاد.