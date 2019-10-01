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مورينيو سيبقى بدون فريق إلى أن يتصل به هذا الشخص..!

عند بداية الصيف الماضي، أعلن المدرب "الداهية" مورينيو بعد خمسة أشهر من رحيله عن يونايتد رغبته في العودة إلى عالم التدريب. عروض كثيرة حصل عليها بعد ذلك لكنه رفضها، والسبب أنه ينتظر عرضا واحدا دون غيره.

منذ ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وجوزيه مورينيو بعيد عن مهنة التدريب، أو بالأحرى لا يجد فريقا يرضى عنه هو لتدريبه. عرض صيني مغري رفضه إلى جانب عروض أخرى عديدة فماذا ينتظر؟

قبيل نحو ثلاثة أشهر أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن استعداده للعودة إلى عالم التدريب، في رسالة صريحة وجهها إلى كبريات أندية كرة القدم. وسرعان ما استجابت، وحسب موقع غول الرياضي، أندية على غرار موناكو الفرنسي، وفولفسبورغ وشالكه الألمانيين إلى جانب ميلان الإيطالي، ومع ذلك لم نشهد أي صفقة عقدت مع المدرب الأسطورة لتشيلسي سابقا، إذ أنه رفضها جميعا موضحا أن له أولويات محددة، وكأنه يقول "أريد كبار الكبار فقط".

واستنادا دائما إلى معلومات موقع غول، فإن المدرب صاحب اللسان السليط انتظر فترة الصيف بأكملها، منتظرا اتصالا من باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم أن جميع المؤشرات كانت تدل على بقاء الألماني توماس توخل في القلعة الباريسية، أو حتى وفي حال رحيله، سيكون الإيطالي ماسيمليانو أليغري أكثر المرشحين لحمل مشعل جيرمان. فجوزيه مورينيو وكما عود عشاق كرة القدم، لا يستسلم.

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بايرن ميونيخ بدوره، كان من الأندية التي علّق عليها مورينيو آماله هذا الصيف. لكن دون جدوى، فالمدرب الحالي نيكو كوفاتش باقٍ على الأقل لهذا الموسم، ولا توجد نية لإدارة "آليانس أرينا" في الوقت الحالي بتغييره.

إلى جانب تقرير غول هذا، فتح موقع "سانداي تايمز" البريطاني قناة أخرى بخصوص مورينيو، والحديث هنا عن ريال مدريد الإسباني. فـ"الملكي الأبيض" كانت له انطلاقة متذبذبة، دفعت بإدارة النادي إلى التفكير بالتخلي عن الفرنسي زين الدين زيدان مجددا، والترتيبات ماضية في هذا الاتجاه إذا لم يتحسن أداء الفريق ونتائج مبارياته.

وفي هذه الحالة، فإن جوزيه مورينيو هو الذي الشخص الذي اختاره رئيس النادي فلورنتينو بيريس دون غيره لخلافة زين الدين زيدان، يقول التقرير. ولعل هذا الأمر هو ما يفسر رفض مورينيو جميع العروض التي قدمت إليه ، بما في ذلك عرض بقيمة مالية خيالية من نادِ بالدوري الصيني.

وبكل تأكيد يحلم البرتغالي بالمقعد الريالي الذي ودعه في موسم 2013 بعد ثلاث سنوات من تدريب "الملكي الأبيض".