شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات مهمة فى سادس جولات دورى مرتبط اليد مواليد 2000 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الثلاثاء، منافسات قوية فى إطار سادس جولات دورى كرة اليد المرتبط بالمحترفين مواليد 2000 للموسم المحلى 2019/2020 .

وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من الزمالك مع حدائق الأهرام وطلائع الجيش مع جزيرة الورد وهليوبوليس مع الحوار ومحافظة الفيوم مع الأولمبى والزهور مع الطيران والجزيرة مع المعادى وسموحة مع الأهلى وأصحاب الجياد مع 6 أكتوبر وسبورتنج مع البنك الأهلى .

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فيما تقام الجولة السابعة يوم الثلاثاء المقبل بمواجهات بين كل من، جزيرة الورد مع الزمالك والحوار مع حدائق الأهرام وطلائع الجيش مع محافظة الفيوم والزهور مع هليوبوليس والأوليمبى مع الجزيرة والطيران مع سموحة والمعادى مع أصحاب الجياد والأهلى مع البنك الأهلى و6 أكتوبر مع سبورتنج .

بينما توقف حاليًا منافسات دورى المحترفين الكبار لتعود مجددًا بالجولة الثامنة يوم 31 أكتوبر الجارى، وذلك لمشاركة الزمالك وسبورتنج فى بطولة أفريقيا للرجال بالرأس الأخضر .