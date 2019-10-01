شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يصالح جماهيره بحزمة عقود رعاية جديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

تتجه إدارة النصر بقيادة الدكتور صفوان السويكت لتوقيع حزمة من عقود الرعاية الاستثمارية خلال الفترة القادمة، وذلك لترشيد النفقات من جهة وإيجاد مصادر دخل جديدة.

وعلمت "الخليج 365" من مصادرها أن من بين العقود التي تنوي إدارة النصر استقطابها شركة مياه وأُخرى للسيارات وثالثة فندقية وذلك لتوفير ما يدفع على شراء المياه وإيجار السيارات والفنادق لمختلف ألعاب وفئات النصر في مختلف مدن المملكة، إضافة لعقود رعاية أخرى ذات عائد مادي.

وتأتي التفاتة إدارة النادي للجوانب المالية بعد نجاحها في إغلاق كل المطالبات المالية على النادي خلال أول شهرين إذ أغلقت نحو 60 مخالصة مالية أنفقت فيها نحو 150 مليون ريال للاعبين والأندية ووكلاء الأعمال، إضافة لدفعها رواتب اللاعبين ومكافأة الدوري المقدرة بـ 38 مليون ريال.

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وترغب إدارة السويكت في التركيز خلال الفترة القادمة على الجوانب الاستثمارية بجانب توزيع المهمات الإدارية بشكل واضح، وفتح ملف التعاقدات في الفترة الشتوية بعد استقرارها مالياً.

من جهة أخرى بدأ الفريق الأول لكرة القدم مساء أمس استعداده لمباراة الفيصلي يوم السبت القادم ضمن الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تنتظر إدارة النادي رد لجنة المسابقات بتأجيل المباراة أو نقلها لملعب الجامعة فيما ترجح المصادر التأجيل بعد إغلاق ملاعب الرياض بسبب انشغالها بموسم الرياض.

من جانب آخر ينتظر مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا التقارير الطبية للثلاثي عبدالفتاح آدم والنيجيري أحمد موسى والبرازيلي جوليانو لمعرفة موعد عودتهم من جديد لتمثيل الفريق في ظل الحاجة الملحة لهم، إذ من المنتظر جاهزيتهم مع نهاية أيام الفيفا في النصف الثاني من شهر أكتوبر.