شكرا لقرائتكم خبر عن الزامل: نقاط القادسية لن تضيع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) أعلنت إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل رفع استئناف ضد قرار لجنة الانضباط، الذي قضى بسحب نتيجة ونقاط مباراة النهضة، واعتبار القادسية خاسرا بنتيجة 0-3، بعد قبول احتجاج نادي النهضة على خلفية مشاركة لاعب فريق القادسية حسن العمري في مباراة الفريقين رغم حصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة فريقه أمام الحزم ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير

أعلنت إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل رفع استئناف ضد قرار لجنة الانضباط، الذي قضى بسحب نتيجة ونقاط مباراة النهضة، واعتبار القادسية خاسرا بنتيجة 0-3، بعد قبول احتجاج نادي النهضة على خلفية مشاركة لاعب فريق القادسية حسن العمري في مباراة الفريقين رغم حصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة فريقه أمام الحزم ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، ولم يتوقف العمري عن اللعب في الموسم الجاري وشارك في جميع مباريات فريقه باستثناء مباراة المجزل بعد رفع النهضة للاحتجاج. من جهته، استغرب رئيس نادي القادسية مساعد الزامل من قرار لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم بسحب ثلاث نقاط ومنحها للفريق النهضاوي على خلفية مشاركة اللاعب حسن العمري وقال الزامل: «العمري شارك في جميع مباريات القادسية وإيقافه بعد خامس مباراة شيء مستغرب، وهذه الحادثة حصلت مسبقا واستندنا عليها ولم يردنا أي شيء من لجنة الانضباط بخصوص اللاعب وقتها، وأن إدارة ناديه سوف تستأنف قرار لجنة الانضباط وستصعّد القضية إلى محكمة «كاس» في حال لم يتم التراجع عن قرار لجنة الانضباط».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزامل: نقاط القادسية لن تضيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.