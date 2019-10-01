شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم.. خطوة لمعانقة المجد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

يخوض فريق الهلال مساء اليوم (الثلاثاء) لقاءً هاماً أمام السد القطري في ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا وذلك عند الساعة 6:30 مساءً على استاد نادي السد بقطر، وسيدير اللقاء الحكم العماني أحمد الكاف ويساعده عبدالله سعيد وعمر يعقوب.

ويدخل فريق الهلال اللقاء بعد أن خاض 10 لقاءات حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في لقاءين وخسر مثلهما، وتمكن هجومه من إحراز 17 هدفاً، وولج مرماه 7 أهداف فقط، ويبرز في الفريق الرباعي الأجنبي قوميز وجيوفينكو وكاريلو والكوري الجنوبي جانغ هيون سو ويعتمد مدربه رازفان لوشيسكو على طريقة 4-2-3-1، ويبرز في الحراسة عبدالله المعيوف.

أما فريق السد فإنه يدخل اللقاء بعد أن خاض 10 لقاءات فاز في 5 وتعادل في لقاءين وخسر 3 لقاءات، وسجل هجومه 15 هدفاً، وتلقت شباكه 13 هدفاً، ويعتمد الفريق على الرباعي الأجنبي الكوريان الجنوبيان وويونغ وزميله تاي هي نام والهداف الجزائري بغداد بونجاح ولاعب المحور الإسباني جابي، ويعتمد مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز على ذات الطريقة التي يلعبها الهلال.

ويقف التاريخ إلى جانب الهلال في اللقاءات الآسيوية حيث تقابل الفريقان 12 مرة حقق فيها الزعيم الفوز في 7 مباريات كانت 5 منها في الأدوار الإقصائية فيما فاز السد القطري في لقاءين فقط وحضر التعادل في 3 لقاءات، وهز هجوم الزعيم شباك خصمه 18 مرة، فيما استقبلت شباكه 8 أهداف من السد القطري.