غوميز يتفوق تهديفياً

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) يشهد لقاء السد والهلال الذي سيقام مساء اليوم على ملعب السد ضمن ذهاب دور الأربعة من البطولة الآسيوية، صراعاً تهديفياً بين لاعب الهلال الفرنسي بافيتمبي غوميز، ولاعب السد الجزائري بغداد بونجاح، إذ يسعى كل مهاجم لإسعاد وزراعة الابتسامة على محيا جماهير فريقه التي تعول عليهم الكثير في هذا المنعطف الآسيوي. يذكر أن الكفة تميل لصالح مهاجم الزعيم غوميز كونه موجودا في قائمة الهدافين بأبطال آسيا بعد تسجيله 7 أهداف منذ انطلاقة هذه البطولة في حين سجل بونجاح 3 أهداف.

يشهد لقاء السد والهلال الذي سيقام مساء اليوم على ملعب السد ضمن ذهاب دور الأربعة من البطولة الآسيوية، صراعاً تهديفياً بين لاعب الهلال الفرنسي بافيتمبي غوميز، ولاعب السد الجزائري بغداد بونجاح، إذ يسعى كل مهاجم لإسعاد وزراعة الابتسامة على محيا جماهير فريقه التي تعول عليهم الكثير في هذا المنعطف الآسيوي. يذكر أن الكفة تميل لصالح مهاجم الزعيم غوميز كونه موجودا في قائمة الهدافين بأبطال آسيا بعد تسجيله 7 أهداف منذ انطلاقة هذه البطولة في حين سجل بونجاح 3 أهداف.

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