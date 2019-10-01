الزعيم يتفوق تاريخياً على الخصم

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) تعتبر مواجهة الهلال لنادي السد التي ستقام مساء اليوم في الدوحة ضمن ذهاب دور الأربعة من البطولة الآسيوية صادمة لجماهير السد، نظرا للتاريخ المليء بالإخفاقات خلال مواجهات الفريقين السابقة، إذ تقابلا قبل مواجهة اليوم في 12 مرة في دوري أبطال آسيا بنظامها القديم والحديث، فاز الفريق الأزرق في 7 مباريات، مقابل فوزين فقط للسد، فيما حضر التعادل 3 مرات، سجل لاعبو الهلال في الشباك السداوية 18 هدفاً، بينما سجل السداويون في الشباك الهلالية 8 أهداف، واستطاع الهلال إزاحة السد في الأدوار الإقصائية في 5 مباريات.

تعتبر مواجهة الهلال لنادي السد التي ستقام مساء اليوم في الدوحة ضمن ذهاب دور الأربعة من البطولة الآسيوية صادمة لجماهير السد، نظرا للتاريخ المليء بالإخفاقات خلال مواجهات الفريقين السابقة، إذ تقابلا قبل مواجهة اليوم في 12 مرة في دوري أبطال آسيا بنظامها القديم والحديث، فاز الفريق الأزرق في 7 مباريات، مقابل فوزين فقط للسد، فيما حضر التعادل 3 مرات، سجل لاعبو الهلال في الشباك السداوية 18 هدفاً، بينما سجل السداويون في الشباك الهلالية 8 أهداف، واستطاع الهلال إزاحة السد في الأدوار الإقصائية في 5 مباريات.

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