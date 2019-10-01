شكرا لقرائتكم خبر عن الجعيثن والحمدان: التركيز الذهني سلاح الهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أكد المدرب الوطني بندر الجعيثن أن مباراة اليوم التي تجمع ممثل الوطن الهلال بفريق السد القطري ضمن ذهاب دور الأربعة لن تكون سهلة على الإطلاق لكلا الفريقين ولهذا يجب على لاعبي الهلال التركيز ذهنياً داخل أرضية الملعب والبعد عن الأخطاء التي تسبب نتيجة عكسية على الفريق، وأضاف، الهلال والسد في خط الدفاع متشابهان فالدفاع في الفريقين

نقطة ضعف واضحة، ويجب على مدرب الهلال معالجة الأخطاء في هذا المركز والتركيز بشكل مستمر، مؤكداً أهمية اللعب بشكلٍ متوازن وعدم المبالغة في التقدم واستغلال الهجمات المرتدة لأن فريق السد بلاشك سيبدأ المباراة مهاجما كونه يلعب على أرضه فعلى لاعبي الهلال استغلال تقدم فريق السد، فيما أكد المحلل الرياضي عبدالرحمن الحمدان أن المباراة تجمع فريقين لديهما قوة فنية والدليل صدارتهما للدوري في بلديهما، وهذا مؤشر قوي بأن الفريقين يملكان قوة فنية. وأضاف: الهلال إذا كان في يومه فسوف يحقق بإذن الله نتيجة إيجابية، مؤكداً أن عودة المصابين تعتبر دافعاً قوياً للفريق الهلالي، ويجب على لاعبي الهلال أن يكون الحضور الذهني موجوداً لديهم طوال شوطي المباراة إضافة إلى التركيز، وقال: الهلال لديه خط وسط مميز بتفاهمه مع الأطراف، وأضاف، يجب على الهلال عدم الاندفاع واللعب بهدوء واستغلال الفرص من قبل المهاجمين وتنفيذ الهجمات المرتدة بشكلٍ إيجابي، متمنياً أن يحقق ممثل الوطن في هذه البطولة التوفيق العودة إلى الوطن بالانتصار.