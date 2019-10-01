شكرا لقرائتكم خبر عن رازفان أمام السد.. لا يعرف الخسارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

التاريخ لا يكذب.. مواجهة اليوم بين فريقي السد القطري والهلال السعودي ضمن ذهاب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا تعتبر مهمة للفريقين كون الفائز منهما سيقطع نصف الطريق نحو الوصول إلى المباراة النهائية.

رازفان لا يعتبر جديداً على فريق السد ولا في الملاعب القطرية، إذ سبق أن واجه الفريق القطري عندما كان مدرباً لفريق الجيش بالدوري المحلي هناك،

ونجح «حارس المرمى» الروماني السابق في الفوز على السد في 3 مواجهات، متلقياً خسارة وحيدة، أحرز لاعبوه 3 أهداف، واستقبلت شباكه مثلها، وحقق رازفان الفوز على السد في المواجهة الأولى بهدف نظيف، قبل أن يثأر الأخير في المباراة الثانية وينتصر بثلاثية مقابل هدف، ثم عاد الجيش للانتصارات وحقق الفوز في مباراتين متتاليتين بهدف نظيف في كل منهما.