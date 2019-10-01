شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف.. فأل «مش حلو» على «الأزرق» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

ما إن أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اسم الحكم الدولي العماني أحمد الكاف الذي سيدير مواجهة فريقي السد القطري والهلال ضمن ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حتى تذكر الشارع الهلالي الحكم العماني وعدم تحقيق «الزعيم» أي انتصار خلال المواجهات الثلاث التي قادها في البطولة القارية،

إذ لم يحقق «الأزرق» أي فوز بتاتاً، بل تعادل في مواجهتين سابقتين، وخسر مباراة كانت من أمام فريق السد القطري عام 2015.

وعن مسيرة الحكم العماني الدولية فقد قاد الكاف 63 مباراة دولية، احتسب خلالها 17 ركلة جزاء، وأشهر 193 بطاقة صفراء، و9 بطاقات حمراء.