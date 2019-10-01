شكرا لقرائتكم خبر عن العميد في مهمة التعاون.. «ممنوع التهاون» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

بحثاً عن النقاط الثلاث وهروباً من مراكز المؤخرة، يستضيف فريق الاتحاد صاحب المركز العاشر نظيره التعاون صاحب المركز الثالث عشر مساء اليوم (الثلاثاء) عند الساعة 8:10 على استاد الجوهرة في جدة، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الاتحاد اللقاء محتلاً المركز العاشر برصيد 6 نقاط حصدها من فوزين وخسارتين، وأحرز هجومه 7 أهداف وولج مرماه مثلها، أما فريق التعاون فإنه يملك 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة ويحتل المركز 13 وأحرز هجومه 5 أهداف وولج مرماه مثلها.

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ويطمح الاتحاد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة صحوته وانتصاراته بعد أن استعاد عافيته أمام الشباب في اللقاء الأخير وحقق فوزاً مهماً، وينتظر عشاقه الليلة أن يواصل الفريق انطلاقته فالفوز أمام التعاون يعني صعوده للمركز الثالث.

أما فريق التعاون فيسعى للظفر بنقاط المباراة والعودة لمراكز المقدمة، ورغم أن الفريق قدم مستويات مميزة في اللقاءات التي لعبها إلا أن الأخطاء الفردية شوهت جمالية هذا الأداء حيث تعادل مع الحزم بهدف لكل منهما وأحرز لاعبه ياسين برناوي هدف عكسي وعاد زميله ريان الموسى ليحرز هدفاً عكسياً آخر أمام الهلال ليخسر التعاون بهدفين لهدف.

وسبق أن تقابل الفريقان في الدوري 18 مباراة فاز الاتحاد في 9 منها فيما فاز التعاون في 6 مباريات وحسم التعادل 3 مباريات، وسجل هجوم الاتحاد 38 هدفاً بينما سجل هجوم التعاون 34 هدفاً.