شكرا لقرائتكم خبر عن النمور عيونهم على «الثالث» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) وسط روح معنوية عالية من لاعبي الفريق الاتحادي أنهى المدرب مخططاته الفنية لمواجهة التعاون الليلة في دوري كأس الأمير

وسط روح معنوية عالية من لاعبي الفريق الاتحادي أنهى المدرب مخططاته الفنية لمواجهة التعاون الليلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ أجرى «الداهية» سييرا مناورة كروية اعتمد من خلالها النهج الفني المناسب، واختيار التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة المؤجلة في الدوري، والتي يطمح من خلالها المدرب سييرا لفريقه لتحقيق الفوز الثالث والوصول للمركز الثالث في سلم ترتيب فرق الدوري، وتعاهد النمور على الظهور بالمستوى الفني الرائع والروح والحماس في مباراة التعاون من أجل مواصلة المشوار نحو المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي، وشهدت التدريبات الاتحادية متابعة من قبل رئيس النادي أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي، والرئيس التنفيذي حمد الصنيع، والجهاز الإداري بقيادة الكابتن أسامة المولد، والوقوف على تحضيرات الفريق الاتحادي الفنية لمواجهة الليلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النمور عيونهم على «الثالث» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.