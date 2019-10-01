شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يفصل «روما» عن الصدارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) يسعى النجم البرازيلي رومارينهو المحترف في صفوف الفريق الاتحادي لمواصلة التهديف، من خلال زيارة مرمى فريق التعاون في المباراة التي ستقام اليوم (الثلاثاء) على استاد الجوهرة بجدة، في لقاء مؤجل من الجولة الثانية من دوري كأس الأمير يسعى النجم البرازيلي رومارينهو المحترف في صفوف الفريق الاتحادي لمواصلة التهديف، من خلال زيارة مرمى فريق التعاون في المباراة التي ستقام اليوم (الثلاثاء) على استاد الجوهرة بجدة، في لقاء مؤجل من الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ففي حال تسجيله لأي هدف في شباك التعاون سينفرد بصدارة الهدافين. يذكر أن اللاعب رومارينهو يملك 4 أهداف متساويا مع لاعبي الهلال عمر خربين، والعدالة سيسي في صدارة الهدافين، ونجح «روما» في تسجيل هدفين في مرمى الرائد، وهدف واحد في شباك كل من الهلال والشباب.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «هدف» يفصل «روما» عن الصدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.