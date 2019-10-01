شكرا لقرائتكم خبر عن عسيري في اختبار «الجوهرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) يواجه المدافع التعاوني أحمد عسيري فريقه السابق الاتحاد في المواجهة التي ستجمع الفريقين على استاد الجوهرة بجدة الليلة، ضمن لقاء مؤجل من الجولة الثانية من دوري كأس الأمير

يواجه المدافع التعاوني أحمد عسيري فريقه السابق الاتحاد في المواجهة التي ستجمع الفريقين على استاد الجوهرة بجدة الليلة، ضمن لقاء مؤجل من الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ كان عسيري حصل على ورقة مخالصة نهائية قبل نهاية عقده الصيف الماضي من قبل إدارة نادي الاتحاد الحالية برئاسة أنمار الحائلي، وانضم لـ«السكري» في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ومن المنتظر أن يبادر عسيري بتحية جماهير العميد على هامش مواجهة الليلة في الدوري التي تشكل اختباراً فنياً للاعب الذي يطمح في نجاح تجربته الاحترافية مع الفريق التعاوني الموسم الحالي.

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