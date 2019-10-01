شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة النصر والفيصلي في الجولة السادسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

أصدرت لجنة المسابقة برابطة الدوري السعودي للمحترفين قرارها بتأجيل مباراة النصر والفيصلي ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي كان مقررا لها أن تقام يوم السبت 5 أكتوبر القادم، لتقام يوم الأربعاء 6 نوفمبر على استاد الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض في تمام الساعة 7:55 مساء.

وأوضحت اللجنة في تعميم أرسلته إلى الناديين أن قرار التأجيل جاء بناء على خطاب مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة والمتضمن انشغال استاد الملك فهد الدولي بالرياض بفعاليات موسم الرياض وعدم جاهزية استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الوقت الحالي لإقامة المباراة في موعدها المقرر سابقا، واستنادا إلى نص الفقرة الخامسة من المادة (9) في لائحة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.