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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد جينيراسيون .. بعثة الفريق السنغالي تغادر القاهرة



تغادر بعثة جينيراسيون فوت السنغالى، القاهرة، فى الثانية والثلث من فجر اليوم الثلاثاء، متجهة إلى السنغال عبر الخطوط الإثيوبية، وذلك بعد أزمة مباراة الفريق السنغالى مع الزمالك، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

يذكر أن جينيراسيون لم يخوضوا لقاء الزمالك بعد تمسكهم بعدم خوض اللقاء، أول أمس الأحد، بداعى تواجدهم فى ملعب بتروسبورت، يوم السبت الماضى، وفقاً للموعد الذى تم تحديد والمكان قبل قدومهم إلى القاهرة، رغم التعديلات التى أجراها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بتعديل موعد ومكان اللقاء.