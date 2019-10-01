شكرا لقرائتكم مرتضى منصور عن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون : نحترم قرار "كاف" مهما كان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه سيحترم قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مهما كان وذلك فيما يخضص أزمة فريقه مع جينيراسيون فوت بطل السنغال.

أضاف منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" موقف الزمالك سليم تماما ولسنا طرفا من الأساس في الأزمة" موضحا "أنه سيحترم أي قرار يصدره الاتحاد الإفريقي في الأزمة.

تابع رئيس الزمالك :" لا نريد التأثير على منظومة الاتحاد الإفريقي خاصة أنه يُدافع عن قرار أصدره بنفسه وهو إقامة اللقاء على ملعب برج العرب ونحن ذهبنا للملعب بالفعل".

كان نادي جينيراسيون قد اعترض على موافقة كاف على نقل اللقاء لاستاد برج العرب بالإسكندرية وتأجيله لمدة 24 ساعة.

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وتمسك النادي السنغالي بعدم الحضور للمباراة يوم الأحد رغم وصول خطاب من كاف يؤكد إقامة اللقاء على استاد برج العرب بالإسكندرية لكن الاتحاد الأفريقي كان قد وافق على نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى برج العرب بدلا من بتروسبورت، وإقامتها يوم الأحد بدلا من السبت،وهو ما رفضه الفريق السنغالي.

وتواجد الزمالك يوم الأحد في ملعب برج العرب، وخاض عمليات الإحماء بصورة طبيعية، وانتظر داخل الملعب أكثر من 15 دقيقة، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء وفوز الزمالك بثلاثية اعتباريا.