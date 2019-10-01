شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة إيجابية للحوسني في اجتماع «دولي الدراجات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام ل«الاتحاد العربي للدراجات» في الاجتماع الدوري للاتحاد الدولي للدراجات، الذي عقد بمدينة هاروجيت بالمملكة المتحدة، ممثلاً عن الاتحاد العربي للدراجات، وتعد مشاركة الاتحاد العربي في اجتماعات الاتحاد الدولي نتاجاً للتعاون المشترك بين الاتحادين العربي والدولي؛ بعد إدراج الأخير لكافة البطولات العربية ضمن الأجندة الرسمية الدولية.

وكان المستشار إسماعيل الحوسني حضر بالنيابة عن الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، في الاجتماع الذي تخللته مجموعة من الاجتماعات مع مسؤولي الاتحاد الدولي، وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد الفرنسي ديفيد لا برتيان.

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