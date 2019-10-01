شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يُحدد موعد ودياته الأربع أمام البحرين والامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على إقامة 4 مباريات ودية لمنتخب الصالات بقيادة هشام صالح مع البحرين والامارات خلال شهر أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب الصالات مع البحرين يومي 3 و5 أكتوبر المقبل فى البحرين، بينما يواجه الامارات يومي 8 و9 من نفس الشهر في الامارات.



وقالت سحر عبد الحق عضو اتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات أنها تسعى بقوة لتوفير كل مطالب المنتخب من أجل مواصلة الانجازات كما اكدت علي دراسة تطوير مسابقة الدوري الممتاز التي تضم 10 فرق لتوسيع قاعدة المشاركة بتوجيه الدعوه للأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري الصالات.



ومن جانبه، أكد هشام صالح المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة الصالات ان الاستعدادات لبطولة افريقيا تسير علي قدم وساق من خلال معسكر البحرين والإمارات إضافة إلى مباراة وديه مع أرمينيا في نوفمبر المقبل ودراسة بعض الدعوات المقدمة لنا من بعض الدول.