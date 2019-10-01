شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو فى حيرة قبل مواجهة مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحيرة تسيطر على المدير الفنى للزمالك الصربى ميتشو فى ظل ارتباك الموقف فى دورى أبطال أفريقيا فى ظل تمسك جينيراسيون السنغالى بعدم خوض اللقاء الذى كان محددًا له مساء الأحد على ملعب برج العرب فى دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا وتذبذب مستوى عدد من اللاعبين فضلاً عن وضع الإقامة الخاصة بالمدرب الصربى فى ظل رغبة المجلس فى تغييرها .

وقبل مواجهة مصر المقاصة فى الأسبوع الثانى بالدورى الممتاز يشغل تفكير الصربى ميتشو المدير الفنى للأبيض عدة أمور فنية وشخصية يرصدها ”الخليج 365” فى التقرير التالى:

يبدو أن تصاعد أزمة مواجة جينيراسيون السنغالى فى دورى الأبطال الأفريقى تربك حسابات الجهاز الفنى للأبيض فى ظل عدم إتضاح الموقف حتى الأن خاصة أن الفريق توجه إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية لخوض المباراة الأحد وسط رفض الجانب السنغالى خوض اللقاء بعدما تمسك مسئولو البعثة فى اقامة اللقاء على ملعب بتروسبورت السبت.

كما يشغل تفكير المدير الفنى الصربى التراجع الملحوظ فى أداء ومستوى التونسى فرجانى ساسى لاعب نادى الزمالك، الذى يقدم أداءً متواضعًا منذ انطلاق الموسم الحالى سواء فى أفريقيا أو خلال مشاركته فى السوبر الأخير، مقارنة بما قدمه من إمكانيات قوية فى الموسم الماضى، حيث يبحث ساسى عن استعادة تألقه الذى لم يعود إليه منذ العودة من الإصابة التى لحقت به فى نهاية الموسم الماضى.

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فيما يعيش الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، حالة من الحيرة بسبب الجبهة اليسرى للفريق، خاصة أنه لم يستقر حتى الآن على اللاعب الذى سيعتمد عليه فى هذا المركز أمام المقاصة ومازال ميتشو يفاضل بين الثنائى محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة ورغم تفضيل ميتشو لعبد الشافى فى الجبهة اليسرى أمام بطل السنغال، إلا أن يوجد مطالبات جماهيرية بضرورة الاعتماد على عبد الله جمعة فى هذا المركز، فى ظل قوة اللاعب الدفاعية والبدنية .

بينما يشغل ميتشو على الجانب الشخصى فكرة مطالبته من قبل مجلس ادارة الزمالك بتغيير محل إقامته إلى شقة بالقرب من النادى لتوفير الملبغ الضخم الذى يتحمله النادى نظير إقامته فى أحد الفنادق الكبرى.

يبحث مسئولو الزمالك فى الوقت الحالى، عن مسكن "شقة" فى محيط منطقة المهندسين والدقى، وبالقرب من مقر النادى ليسكن بها الصربى ميلوتين سيريدوفيتش الملقب بـ"ميتشو" المدير الفنى للفريق الكروى الأول، من أجل توفير المقابل المادى الضخم الذى يتحمله النادى نظير إقامة المدير الفنى فى أحد الفنادق الكبرى.

رفض ميتشو أكثر من وحدة سكنية تم عرضها عليه، لتستمر الإدارة فى البحث عن شقة "إيجار" تناسب الخواجة، للإقامة بها وتوفير المقابل المادى الذى يتم سداده نظير إقامته بالفندق.