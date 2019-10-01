شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والاتحاد السكندرى فى أولى جولات دورى الطائرة للممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم منافسات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى الجديد 2019 / 2020 على صعيد المجموعات الأربعة المشاركة فى المنافسة.
وشهدت هذه الجولة فوز كلا من: طلائع الجيش على المنيا بنتيجة 3 /0، والاتحاد السكندرى على ألعاب دمنهور 3 /0، وبنى سويف على طنطا 3 / 2 فى المجموعة الأولى.
بينما شهدت المجموعة الثانية فوز كلا من: سموحة على الترسانة بنتيجة 3 / 1، وبتروجت على مصر للبترول 3/0، فيما فاز سبورتنج على 6 أكتوبر 3 / 2، والشمس على الداخلية 3 /0 على صعيد المجموعة الثالثة.
أما المجموعة الرابعة فشهدت فوز كلا من: الأهلى على جزيرة الورد بنتيجة 3 /0، والزهور على الطيران بنتيجة 3 / 2، وهليوبوليس على الشرقية للدخان بنتيجة 3 /1.
كما أن المسابقة انطلقت بدون اللاعبين الدوليين فى ظل ارتباطهم بالمشاركة مع المنتخب فى منافسات كأس العالم المحدد له الفترة من 1 وحتى 15 أكتوبر المقبل باليابان.
كانت هذه تفاصيل خبر فوز الأهلى والاتحاد السكندرى فى أولى جولات دورى الطائرة للممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.