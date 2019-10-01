شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والاتحاد السكندرى فى أولى جولات دورى الطائرة للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم منافسات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى الجديد 2019 / 2020 على صعيد المجموعات الأربعة المشاركة فى المنافسة.

وشهدت هذه الجولة فوز كلا من: طلائع الجيش على المنيا بنتيجة 3 /0، والاتحاد السكندرى على ألعاب دمنهور 3 /0، وبنى سويف على طنطا 3 / 2 فى المجموعة الأولى.

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بينما شهدت المجموعة الثانية فوز كلا من: سموحة على الترسانة بنتيجة 3 / 1، وبتروجت على مصر للبترول 3/0، فيما فاز سبورتنج على 6 أكتوبر 3 / 2، والشمس على الداخلية 3 /0 على صعيد المجموعة الثالثة.

أما المجموعة الرابعة فشهدت فوز كلا من: الأهلى على جزيرة الورد بنتيجة 3 /0، والزهور على الطيران بنتيجة 3 / 2، وهليوبوليس على الشرقية للدخان بنتيجة 3 /1.

كما أن المسابقة انطلقت بدون اللاعبين الدوليين فى ظل ارتباطهم بالمشاركة مع المنتخب فى منافسات كأس العالم المحدد له الفترة من 1 وحتى 15 أكتوبر المقبل باليابان.