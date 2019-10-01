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بعثة جينيراسيون تغادر القاهرة بعد أزمة المواجهة الأفريقية مع الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة جينيراسيون فوت السنغالى، القاهرة، فى الثانية والثلث من فجر اليوم الثلاثاء، متجهة إلى السنغال عبر الخطوط الإثيوبية، وذلك بعد أزمة مباراة الفريق السنغالى مع الزمالك، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

يذكر أن جينيراسيون لم يخوضوا لقاء الزمالك بعد تمسكهم بعدم خوض اللقاء، أول أمس الأحد، بداعى تواجدهم فى ملعب بتروسبورت، يوم السبت الماضى، وفقًا للموعد الذى تم تحديد والمكان قبل قدومهم إلى القاهرة، رغم التعديلات التى أجراها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بتعديل موعد ومكان اللقاء.

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وغادر عدد من أفراد بعثة جينيراسيون، القاهرة، فى الساعات الأولى من صباح الأحد الماضى، على أن يغادر باقى أفراد البعثة السنغالية، القاهرة، خلال الساعات الجارية.

 

 

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