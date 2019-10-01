شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 30 / 9 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين الموافق 30 / 9 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن أزمة لقاء الفريق الأبيض مع جينيراسيون فوت بجانب استعادة مصطفى فتحى.

"كاف" يؤجل حسم مصير مباراة الزمالك ضد جينيراسيون السنغالى لـ 8 أكتوبر

قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الأفريقى "كاف" تأجيل الاجتماع الخاص بمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت ليوم الثلاثاء المقبل 8 أكتوبر، كان الاتحاد الأفريقى قد أرسل خطابا لنظيره المصرى يؤكد أن "كاف" يدرس الموقف بعدما أدرك أن مباريات محلية في الدوري المصري أقيمت بالقاهرة مثل إنبي أمام طلائع الجيش فى استاد بتروسبورت وأف سي مصر وأسوان باستاد الكلية الحربية والمقاولون أمام سموحة في استاد المقاولون العرب.

الزمالك يستعيد مصطفى فتحى بعد الفحص الألمانى والقرار لميتشو

أصبح مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك جاهزاً للمشا ركة فى المباريات القادمة مع الفريق الأبيض، بعد الفحوصات التى خضع لها فى ألمانيا، خلال الفترة الماضية. Advertisements وخضع مصطفى فتحى فى الفترة الماضية لفحوصات تحت إشراف الطبيب الألمانى الذى أجرى له عملية الجراحة فى الركبة وبصحبة الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأبيض، ليكشف للاعب أنه أصبح جاهزا بنسبة مائة بالمائة للمشاركة فى المباريات ولا يوجد تخوف من مشاركته بعد قلق اللاعب خلال الفترة الماضية من تحدد إصابته وطلبه الخضوع لفحص طبى فى ألمانيا قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية.

بعثة جينيراسيون تقرر العودة إلى داكار وانتظار قرار الكاف حول مباراة الزمالك

كشف تالا فال، المتحدث الإعلامى لفريق جينيراسيون فوت السنغالى، أن بعثة الفريق تراجعت عن السفر إلى الإسكندرية، مشددًا على أن بعثة الفريق قررت العودة إلى داكار انتظاراً لقرار الاتحاد الأفريقى النهائى بشأن مباراة الفريق مع الزمالك، والتى كان مقرراً إقامتها فى الثامنة مساء الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية وكان الحكم المالى محمدوا كيتا أعلن فوز الزمالك بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى، من المباراة التى كان مقررا انطلاقها فى الثامنة مساء الأحد على ملعب برج العرب، فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

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