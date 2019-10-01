شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يستدعى 3 لاعبات من شبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعي منتخب مصر للكرة النسائية 3 لاعبات لأول مرة من نادي جمهورية شبين تمهيداً لتجربتهم للاستمرار مع المنتخب فى الفترة المقبلة.

أرسل اتحاد الكرة خطاب رسمي إلى جمهورية شبين لضم اللاعبات إسراء أمل و زوزو عبدالله و أيه السيد الأحمدي ، و ويشرف على فريق الكرة النسائية أحمد ساهر و محمد ساهر مدرب الفريق و مني عاشور إداري و رانيا عاشور إخصائي علاج طبيعي.

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وتقوم لجنة الكرة النسائية باستقدام خبراء من أوروبا فى الكرة النسائية لنقل خبراتهم للمدربين فى مصر، بجانب توفير فترات معايشة للمدربين بإسبانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا، بهدف الارتقاء بالكرة النسائية فى مصر.

واعتمد اتحاد الكرة مؤخرا تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الكرة النسائية، ويضم حسين عبد اللطيف مديرا فنيا ومصطفى منير مدربا عاما وفايزة حيدر ومحمد محسن مدربين واحمد كمال مديرا للفريق ودكتور وليد منظور طبيبا ورحاب طه مديرا إداريا وميرت سعد اداريا ودكتورة هبة الله فتحي أخصائية علاج طبيعي وباسم خيرت مدرب حراس مرمى بالإضافة إلى د. هناء فاروق أخصائية تعذية لجميع المنتخبات.