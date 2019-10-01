7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الإثنين 30 / 9 / 2019 أبرزها حسام الزناتي مديرًا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة. المنتخب يطلب رسميًا لعب ودية بتسوانا باستاد القاهرة والتدريب بالملعب الفرعى أرسل مسئولو اتحاد الكرة خطابًا رسميًا إلى هيئة استاد القاهرة يطلب فيه خوض ودية بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة. جلسة بين حسام البدرى وشوقى غريب قبل إعلان قائمة ودية بتسونا يعقد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطني، جلسة تنسيقية مع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى قبل إعلان قائمة الفراعنة للمباراة الودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل. حسام الزناتي مديرًا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة اختير حسام الزناتى، مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مديرًا لبطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل. اتحاد الكرة يخاطب فيفا لإرسال مندوب لشرح تقنية الفيديو للحكام أرسل اتحاد الكرة خطاباً رسميا للاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" لإرسال مندوب يشرح تفاصيل تطبيق تقنية الفيديو. Advertisements سوبر كورة يكشف قيمة غرامة صالح جمعة.. وعقوبة التكرار قرر النادى الأهلى، توقيع عقوبة مالية قاسية على صانع ألعاب الفريق الكروى الأول صالح جمعة بسبب غيابه المتكرر عن تدريبات اللاعبين المستبعدين خلال الفترة المقبلة. الزمالك يستعيد مصطفى فتحى بعد الفحص الألمانى والقرار لميتشو أصبح مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك جاهزاً للمشا ركة فى المباريات القادمة مع الفريق الأبيض، بعد الفحوصات التى خضع لها فى ألمانيا، خلال الفترة الماضية. الجزيرة يتوج بطلاً لسوبر السلة عقب الفوز على الزمالك 93 -83 توج فريق الجزيرة لكرة السلة ببطولة السوبر عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 93 -83 بالمباراة التى انتهت منذ قليل على صالة مدينة السادس من أكتوبر .

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