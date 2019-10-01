البدري يدرس قرارا جديدا بشأن صلاح في ودية بتسوانا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تواصل حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر مع الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للاطمئنان على حالته ومعرفة مدى حالة الإجهاد التي يعاني منها بسبب ضغط المباريات المتلاحقة مع ناديه.
ويريد البدري مراعاة البرنامج العلاجي لمحمد صلاح، خاصةً أنه قد يحتاج إلى فترة راحة خلال المرحلة المقبلة، حفاظًا عليه من أي مضاعفات مستقبلا قد تؤثر على حالته الفنية.
ويدرس المدير الفني للمنتخب قرارا جديدا بشأن محمد صلاح خلال معسكر المنتخب المقبل لخوض ودية بتسوانا يوم ١٤ أكتوبر المقبل لضمان إراحة اللاعب والتخلص من حالة الإجهاد.
جاء ذلك في ظل الاستراتيجية الجديدة التي وضعها البدري بتكليف أفراد جهازه المعاون طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض بمتابعة دورية لحالة جميع اللاعبين المحترفين والتواصل معهم لحصر معدلات المشاركات ومراعاة ظروف كل لاعب على حدة ووضعها في حسابات الجهاز الفني في مسألة الاستدعاءات الرسمية المقبلة.
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