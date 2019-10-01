رياضة | موعد مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج اليوم 1-10-2019 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر ONline beIN

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تنطلق مباراة ريال مدريد الإسباني وكلوب بروج الروماني يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 أكتوبر 2019 في السابعة إلا خمس مساءً في ثاني جولات المجموعة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.



* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة ريال مدريد الإسباني وكلوب بروج الروماني في تمام الساعة السابعة إلا خمس مساءً بتوقيت مصر والثامنة إلا خمس مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة إلا خمس مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sports

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* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي :-

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال وفاران وميليتاو وميندي

خط الوسط: كاسيميرو ورودريجيز وكروس

خط الهجوم: فينيسوس وكريم بنزيما وهازارد

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

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