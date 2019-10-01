رياضة | ميدو يستعد لمواجهة الزمالك بمعسكر مغلق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يستعد لمواجهة الزمالك بمعسكر مغلق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، الدخول في معسكر مغلق غداً الأربعاء المقبل، استعدادًأ لمواجهة الزمالك، في اللقاء المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

ويعود الفريق الفيومي إلي تدريباته الجماعية صباح اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعي بستاد الدفاع الجوي. Advertisements

وتغلب مصر المقاصة من الفوز على أسوان بنتيجة 3-2، في أولى جولات الدوري المصري، وذلك في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وواجه مصر المقاصة فريق عرب الرمل ودياً، على ستاد السلام، وفاز فيها 3/1 عن طريق أحمد محسن وصلاح أمين وعبد الله مجدى.

كان الزمالك قد تغلب علي ميدو في أول مواجهة رسمية، مع الفريق الفيومي، وأخرجه من بطولة كأس مصر.