رياضة | موعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز الاربعاء 2 - 10 - 2019 في كوبا ليبرتادوريس والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز الاربعاء 2 - 10 - 2019 في كوبا ليبرتادوريس والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة صوب العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، فجر الأربعاء الموافق الثاني من شهر أكتوبر لعام 2019، وذلك لمتابعة واحدة من أقوي الديربيات علي الكرة الأرضية، سيجمع بين فريق بوكا جونيورز، وغريمه التقليدي، ريفر بليت في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس 2019.

وتأهل فريق بوكا جونيورز لنصف نهائي كوبا ليبرتادوريس بعدما تخطي فريق ليجا دي كيتو بالفوز عليه 3 - 0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تجاوز فريق ريفر بليت نظيره سيرو بورتينو بالفوز عليه 3-1 في مجموع المباراتين.

موعد مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت في بطولة كوبا ليبرتادوريس

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تنطلق المواجهة المصيرية بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في تمام الساعة الثانية والنصف فجرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وذلك يوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر أكتوبر لعام 2019، على أرضية ملعب "أنتونيو فيسبوكيو ليبرتي"، ويتطلع الفريقين لتحقيق الانتصار بالمباراة من أجل الاقتراب من التأهل للمباراة النهائية قبل مباراة العودة.

ويتسلح فريق ريفر بليت بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار على غريمه التقليدي بوكا جونيورز، والحفاظ على نظافة شباكه خلال اللقاء، وذلك من أجل زيادة فرصه في الصعود للمباراة النهائية للبطولة القارية، أما فريق بوكا جونيورز يأمل في العودة بنتيجة إيجابية من ملعب المنافس تقربه من التأهل لنهائي البطولة.

كيف تشاهد "السوبر كلاسيكو" بين بوكا جونيورز وريفر بليت؟

ستكون مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز متاحة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت، ويمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة (السوبر كلاسيكو) عبر روابط البث المباشر على موقعنا الخليج 365 الرياضي تابعوا المباراة KORA STAR. HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.