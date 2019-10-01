رياضة | ويليان يوجه تحذيرًا لـ تشيلسي ولامبارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ويليان يوجه تحذيرًا لـ تشيلسي ولامبارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم البرازيلي ويليان بورجوس، لاعب خط هجوم تشيلسي الإنجليزي، أن فريقه عليه أن يكون أكثر تركيزاً أمام المرمى، لتحقيق أهدافه هذا الموسم 2019-2020.

وقال ويليان في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اللندني: "كان من الممكن أن تنتهي المباراة بثلاثة أو أربعة أهداف لنا، في الشوط الأول خلقنا الكثير من الفرص أعتقد أننا كان يجب أن نكون أكثر حسماً للتسجيل". وتابع بقوله: "لا يمكننا التفريط في فرص مثل تلك، يجب علينا أن نستمر في صناعة الفرص والعمل بجهد مثل ما حدث بالأمس".