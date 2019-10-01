رياضة | ويليان يوجه تحذيرًا لـ تشيلسي ولامبارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ويليان يوجه تحذيرًا لـ تشيلسي ولامبارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال ويليان في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اللندني: "كان من الممكن أن تنتهي المباراة بثلاثة أو أربعة أهداف لنا، في الشوط الأول خلقنا الكثير من الفرص أعتقد أننا كان يجب أن نكون أكثر حسماً للتسجيل".
وتابع بقوله: "لا يمكننا التفريط في فرص مثل تلك، يجب علينا أن نستمر في صناعة الفرص والعمل بجهد مثل ما حدث بالأمس".
واستطرد جناح البلوز بقوله: "أنا سعيد للغاية مع تشيلسي في الوقت الحالي، يسرني أن أتواجد مع هذه المجموعة من اللاعبين".
وأشار اللاعب بقوله: "حصولنا على شباك نظيفة، يعني أننا نحصل على الثقة سيكون لدينا الكثير من الثقة في المباريات القادمة يجب علينا أن نستمر بتلك الطريقة".
وأتم تصريحاته قائلاً: "إذا أردنا أن ننهي الدوري في مركز متقدم، يجب علينا أن نفوز ونجمع أكبر عدد من النقاط، وأعتقد أننا نستطيع فعل ذلك".
ومن الجدير بالذكر أنه قد حقق تشيلسي بالأمس فوزاً هاماً على فريق برايتون بهدفين دون رد، في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.