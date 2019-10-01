رياضة | "مقابل إيسكو".. ريال مدريد يقترب من خطف جوهرة ميلان في صفقة تبادلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مقابل إيسكو".. ريال مدريد يقترب من خطف جوهرة ميلان في صفقة تبادلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ريال مدريد يسعى للحصول على توقيع واحد من نجوم نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وهذا في الوقت الذي يتوقع فيه الكثيرون رحيل واحد من نجوم ريال مدريد عن صفوف النادي، وهو الدولي الإسباني إيسكو.

وأشارت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية،في تقرير لها حول هذه الصفقة، أن ريال مدريد سوف يسعي للحصول على توقيع اللاعب "سوسو" في صفقة تبادلية مع ميلان، ينتقل من خلالها سوسو إلى ريال مدريد، في حين يذهب إيسكو إلى صفوف ميلان الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، قد علم من بعض أصدقاءه، أن سوسو لاعب ميلان الحالي وليفربول السابق غير راضي عن مستوى فريق ميلان في الوقت الحالي، وينتظر فقط الفرصة المثالية للرحيل عن صفوف الفريق.

الجدير بالذكر، أن لاعب ميلان، سوسو، كان مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية في الصيف الماضي، ولكن اللاعب قد أصر على إستكمال مسيرته مع الفريق، خاصة مع رحيل المدرب السابق، جاتوزو، ووصل المدرب الجديد للنادي الإيطالي ماركو جيامباولو، والذي أعن عن تمسكه الشديد باللاعب، ولكن يبدو أن المستوى الذي يقدمه ميلان في الوقت الحالي، وعدم نجاحه في تقديم أي مستويات تبشر بالخير حتى الآن ومنذ بداية الموسم، قد يدفع سوسو إلى الإنتقال نحو قلعة سنتياجو برنابيو في الشتاء القادم.