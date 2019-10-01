رياضة | يوفنتوس ينافس برشلونة على "الصفقة المنتظرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس ينافس برشلونة على "الصفقة المنتظرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير إعلامية، أن نادي برشلونة سوف يواجه منافسة قوية من نادي يوفنتوس الإيطالي، وذلك مع فتح باب الإنتقالات الشتوية القادمة، حيث يطمح الفريقين إلى الحصول على توقيع نجم وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، والذي يبدو أنه قد أصبح قريب من مغادرة ملعب ستامفورد بريدج.

وفي هذا الصدد، قال موقع LESPORT10 الفرنسي الشهير، أن برشلونة كان قريب للغاية من الحصول على توقيع نجم نادي تشيلسي، البرازيلي الدولي، ويليان، في الصيف الماضي، ولكن إدارة تشيلسي وقتها قد رفضت العرض المقدم من البلوجرانا، لأسباب فنية.

وأوضحت تقارير إعلامية، أن برشلونة لم يعد وحيدًا فيما يتعلق بسباق الحصول على نجم البلوز، حيث أنضم له نادي يوفنتوس الذي يرغب في ضم اللاعب البرازيلي في الميركاتو الشتوي المقبل، خاصة لكون صفقة ويليان لن تكلف النادي الإيطالي أي مبالغ مالية مع وصول اللاعب إلى أخر مدة في عقده مع النادي اللندني، مما يجعله قادر على التوقيع لأي فريق في يناير القادم بدون أي مشاكل تذكر.

وأوضح الموقع الفرنسي، أن فابيو باراتي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس سوف يفتح مفاوضات جادة مع إدارة نادي تشيلسي بهدف الحصول على توقيع جناح البلوز، البرازيلي ويليان في الشتاء القادم، خاصة مع وجود علاقة جيدة تربط بين الناديين في الفترة الأخيرة.