رياضة | رودري يوضح الفارق بين جوارديولا وسيميوني

على الفريق لكنه سيجعلنا أقوى في الأشهر القادمة، الاصابات ليست عذراً، علينا الاستمرار".

وأضاف رودري عن مدينة مانشستر قائلاً: "انها مدينة صغيرة، يمكنك المشي في كل مكان، لكن الطقس هنا غير جيد".

وواصل عن دوري الابطال:" هي البطولة الأعظم، يجب أن تكون مركزاً طوال الوقت، إذا فقدت تركيزك للحظة ستجد نفسك خارج البطولة، يجب أن نكون مركزين، حلمنا هو الفوز بها".

وتابع رودري عن فيرناندينهو قائلاً: "أحد كبار اللاعبين في السيتي، لاعب مهم جداً لفريقنا واحد القادة، لقد ساعدني في المركز الذي العب فيه منذ اليوم الأول، خبرته وتجربته لاتقدر بثمن، انا لاعب شاب ومازال لدي الكثير لأتعلمه منه".

واختتم بالحديث عن الفرق بين جوارديولا وسيميوني؟ الاثنين من أعظم المدربين في العالم آخر 10 سنوات، أنا لاعب محظوظ لأني تشرفت بالعمل معهم".