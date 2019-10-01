رياضة | البدري يتواصل مع صلاح للإطمئنان على حالته قبل معسكر أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يتواصل مع صلاح للإطمئنان على حالته قبل معسكر أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ومحمد بركات مدير المنتخب مع لاعب منتخب مصر محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي للإطمئنان على حالته الصحية ومعرفة مدى حالة الإجهاد التي يعاني منها بسبب ضغط المباريات المتلاحقة مع ناديه في الدوري الانجليزي، وأيضا الاطلاع على برنامجه التدريبي وذلك لمراعاة برنامجه العلاجي لاسيما وأنه قد يحتاج إلى فترة راحة خلال المرحلة المقبلة حفاظا عليه من أي مضاعفات مستقبلا قد تؤثر على حالته الفنية.

ويدرس حسام البدري قرارا جديدا بشأن محمد صلاح خلال معسكر المنتخب المقبل لخوض ودية بتسوانا يوم ١٤ أكتوبر المقبل لضمان إراحة اللاعب والتخلص من حالة الإجهاد.

جاء ذلك في ظل الاستراتيجية الجديدة التي وضعها حسام البدري بتكليف أفراد جهازه المعاون طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض بمتابعة دورية لحالة جميع اللاعبين المحترفين والتواصل معهم لحصر معدلات المشاركات ومراعاة ظروف كل لاعب علي حدة ووضعها في حسابات الجهاز الفنى في مسألة الاستدعاءات الرسمية المقبلة.