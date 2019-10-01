اونلاين | كورة لايف NOW مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة جول KORA LIVE ماتش مانشستر GOAL

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ريال مدريد - إسبانيا
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18:55
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كلوب بروج - بلجيكا
أتلانتا - إيطاليا
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18:55
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شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سرفينا زفيزدا - صربيا
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21:00
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أوليمبياكوس - اليونان
يوفنتوس - إيطاليا
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21:00
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باير ليفركوزن - ألمانيا
مانشستر سيتي - إنجلترا
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21:00
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دينامو زغرب - كرواتيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
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21:00
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بايرن ميونيخ - ألمانيا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
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21:00
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أتلتيكو مدريد - إسبانيا
جالطة سراي - تركيا
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21:00
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باريس سان جيرمان - فرنسا