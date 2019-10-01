الامارات | «الميركاتو الصيفي» يغلق بـ 640 معاملة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الميركاتو الصيفي» يغلق بـ 640 معاملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلق عند الساعة الخامسة من مساء أمس، باب الانتقالات الصيفية للاعبين المحليين والأجانب، للفريق الأول بكل من دوري المحترفين والهواة، وكذلك دوري الرديف ودوري تحت 19 سنة، إذ بلغ إجمالي المعاملات التي تمت منذ فتح باب القيد في التاسع من يوليو الماضي، 640 معاملة، منها 10 لفريق تحت 19 سنة، و248 لفرق الدرجة الأولى، و215 لاعباً لفرق دوري المحترفين، و167 لاعباً لفرق تحت 21 سنة، وشهدت عملية القيد 17 حالة استبدال، و30 إعارة، و38 انتقالاً، وشهد اليوم الأخير لغلق باب الانتقالات 36 معاملة، كان آخرها قبل دقيقة واحدة من غلق الباب، فيما أكدت عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة عائشة الطنيجي، أن عملية القيد مرت بسلاسة دون أي مشكلة.

وقالت عائشة الطنيجي في تصريحات صحافية: «ثقافة الأندية في معاملات التسجيل والإجراءات التي تقوم بها سهلت من الإجراءات».

Advertisements

وأشارت الطنيجي إلى أن آلية الانتقال الحر التي تطبق خلال 21 يوماً من غلق باب الانتقالات ظلت كما هي دون تغيير.

وستبدأ عملية الانتقالات الشتوية في السابع من يناير المقبل، وتنتهي في الثالث من نوفمبر المقبل.

على صعيد فريق الشباب تحت 19 سنة، فقد شهد 32 معاملة لأبناء المواطنات وأربعة لاعبين من حملة الجوازات، و23 لاعباً مقيماً، و24 من مواليد الدولة، و340 لاعباً مواطناً، فيما شهد الفريق الأول لدوري الدرجة الأولى أربع معاملات لأبناء المواطنات، و22 لاعباً أجنبياً، و4 لحملة الجوازات، و20 لاعباً مقيماً، و220 لاعباً مواطناً، و20 لاعباً من مواليد الدولة، فيما شهدت صفوف الفريق الأول لدوري المحترفين أربع معاملات لأبناء المواطنات، و56 لاعباً أجنبياً، و13 لاعباً مقيماً، و269 لاعباً مواطناً و7 من مواليد الدولة، وشهد فريق تحت 21 سنة 17 معاملة لأبناء المواطنات، وثلاثة من حملة الجوازات، و27 لاعباً مقيماً، و289 لاعباً مواطناً، و25 لاعباً من مواليد الدولة.