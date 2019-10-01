الامارات | فيفياني: لم أتوقع إقالتي من تدريب كلباء ولو بنسبة 5%

شكرا لقرائتكم خبر عن فيفياني: لم أتوقع إقالتي من تدريب كلباء ولو بنسبة 5% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر المدرب الإيطالي فابيو فيفياني، عن دهشته لقرار شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، بإقالته من تدريب الفريق الأول، مؤكداً أنه لم يكن يتوقع ذلك، ولا حتى بنسبة 5%، بعد النجاحات التي حققها «النمور» منذ توليه تدريب الفريق، وعبر فيفياني عن أمنياته لفريق اتحاد كلباء بأن يواصل النجاح في مستقبله، وأكد أنه حزين لترك تدريب الفريق، لكن ذلك لا يعني أنه سيتخلى عن «النمور»، بل سيبقى يتابعه، ويتمنى له كل الخير، وسيحافظ على العلاقات الطيبة التي يتمتع بها مع أسرة النادي كإدارة أو لاعبين ومشجعين.

وكانت شركة كرة القدم لاتحاد كلباء قد أقالت المدرب فيفياني، فيما كلفت المدرب التونسي فراس الجباس، تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وقال فيفياني لـ«الإمارات اليوم»: «أصبت بالدهشة عند تبليغي بقرار إقالتي من تدريب اتحاد كلباء، لكن أشعر بالفخر، لأنني أسهمت معه في تحقيق مكاسب عدة لا يمكن أن ينساها النادي ومحبوه، والتي أعتبرها وساماً على صدري، منها أنني المدرب الذي حقق حلم النادي التاريخي بالبقاء الأول للنمور في دوري الخليج العربي، وصنعت فريقاً قوياً ذا هوية بين فرق أندية دوري الخليج العربي، ولم يعد اتحاد كلباء محطة عبور للفرق الأخرى، وبالتأكيد هو ليس جهدي وحدي، بل بمشاركة مع الأطراف الأخرى، لكني في نهاية المشوار أنا المدرب والمسؤول الأول».

وتساءل فيفياني ما إذا كانت إقالته من تدريب الفريق بسبب الخسارة أمام العين في الجولة الأولى، وهو الفريق المرشح الأوفر حظاً للدرع، أو الخسارة من بطل كأس السوبر وحامل دوري الموسم الماضي الشارقة في الجولة الثانية، مبيناً أن: «من الوارد جداً لأي فريق أن يتعرض للخسارة أمام الفرق المرشحة لنيل البطولات، ولا يمكن تقييم المدرب من مباراتين في بداية الدوري، خصوصاً أن المباراة الأولى شهدت أخطاء تحكيمية، اعترف بها الجميع، كان يمكن لها أن تغير من النتيجة النهائية للمباراة».

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وأضاف فيفياني: «أعتز كثيراً بما تحقق لي خلال مسيرتي مع اتحاد كلباء في الفترة الماضية، وأبرزها تمكني من استكشاف وتدريب لاعبين تم ضمهم إلى المنتخب الوطني الأول، أو المنتخب الأولمبي، وهذا الشيء يعد أمنية كل مدرب في العالم، ونجح الفريق خلال الفترة نفسها في استعادة الجمهور الذي غادر المدرجات، وهو هدف يعمل عليه الجميع».

وأكد أنه على ثقة بأن فترة ابتعاده عن الدوري الإماراتي لن تطول، وأنه سيعود لتدريب أحد الأندية، متمنياً ألا تطول الفترة الزمنية.

فابيو فيفياني:

• «أشعر بالفخر لأنني أسهمت في تحقيق مكاسب عدة للنادي».

• «الخسارة واردة في كرة القدم، ولا يمكن تقييم المدرب من مباراتين».