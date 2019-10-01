الامارات | ميسي أفضل لاعب في العالم وفق تحليل إلكتروني يعرض بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي أفضل لاعب في العالم وفق تحليل إلكتروني يعرض بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي أن شركة سكاي سبورت الهولندية، التي ستشارك في مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي، ستقوم بعرض أحدث التقنيات العالمية في قياس وتحليل أداء الرياضيين وقدراتهم على الإنجاز، واتخاذ القرارات الصحيحة في لحظات مهمة من المنافسات وتحت الضغط.

ومن أبرز المعلومات التي سيتم عرضها ما قام به الباحثون في الشركة من عمل مقارنة تقييم أداء عدد من اللاعبين، من بينهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وبول بوغبا وكيفين دي بروين خلال مواسم عدة من 2013 حتى 2017، وكانت النتيجة الإجمالية للمقارنة هي تفوق ميسي في متوسط الحركات والأداء والهجوم، والتأثير في المباراة بمعدل 1.21 نقطة مقابل 0.61 لكريستيانو.

وأشار المجلس إلى أن البروفيسور جيس ديفيس، من قسم علوم الحاسب في جامعة لوفين ببلجيكا سيقوم بالكشف عن هذه التقنية، خلال فعاليات المؤتمر الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، يومي 14 و15 أكتوبر الجاري في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

Advertisements

وبحسب بيان المجلس، فإن هذا البرنامج يقوم بقياس أكثر من 1600 حركة للاعب الواحد، ليتم تحديد مدى أفضليته عن بقية اللاعبين بصرف النظر عن عدد الأهداف التي يسجلها اللاعب، فالبرنامج يجمع المعلومات والبيانات خلال العديد من المباريات ويقوم بدراسة تصرفات اللاعب تحت الضغط من خلال طريقة تفكيره وتحركاته التكتيكية وتمريراته، سواء خلال وضع الهجوم أو الدفاع ويحللها عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقييم هذه التصرفات ومدى تأثير اللاعب في المباراة.

وتفيد هذه التقنية جميع الأندية على مختلف المستويات، خصوصاً التي تشارك في المنافسات الاحترافية ومنافسات الدرجة الأولى، من خلال تحليل أداء اللاعبين لجمل تكتيكية مختارة سواء في النواحي الهجومية أو الدفاعية أو تشكيل الثنائيات ومقارنة أداء اللاعبين بأداء اللاعبين العالميين لمثل هذه الجمل، ما يعطي لاعبي الأندية فكرة عن الطريقة الأمثل لأداء مثل هذه الحركات، بعد القيام بتحليل حركاتهم ومقارنتها مع لاعبين نجوم معروفين بالمستوى العالي لأداء المهارات الفردية وإيجاد الحلول للمواجهات الثنائية في المباريات التنافسية.

من جهة أخرى، يواصل مجلس دبي الرياضي عملية التسجيل للراغبين في حضور جلسات وورش عمل المؤتمر ومعرض الشركات من داخل الدولة وخارجها، من خلال الموقع الإلكتروني WWW.DAIS.AE وفق باقة من الاختيارات التي تناسب مختلف الاهتمامات.

ويحظى الحدث باهتمام قطاعات كبيرة من الشركات والمختصين في الذكاء الاصطناعي والرياضة، وكذلك أساتذة الجامعات من مختلف دول العالم ومن المتوقع حضور المئات من المختصين والعارضين والأكاديميين للاستفادة من الفرص التي يوفرها المؤتمر والمعرض لعرض أحدث وأنجح التجارب في مجال الذكاء الاصطناعي، واستخداماته الرياضية وطرق التدريب الحديثة وتحليل أداء الرياضيين، وغيرها.