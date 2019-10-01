الامارات | اللجنة المنظمة لبطولة العالم للسباحة تعقد اجتماعها الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لبطولة العالم للسباحة تعقد اجتماعها الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للسباحة (أبوظبي 2020) اجتماعها الأول بعد اعتماد تشكيلها من قبل سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، لاستعراض خطط مراحل العمل التنظيمي، والبدء بتهيئة كل التحضيرات والتنسيق مع جميع الجهات والمؤسسات في التعاون ودعم الحدث والترويج له، والاستفادة من إرث البطولة العالمية التي ترسخ ريادة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضة.

وترأس الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني، الأمين العام للمجلس رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بحضور الأعضاء: عبدالله الوهيبي مدير البطولة، خليفة الشامسي، طلال الهاشمي، محمد البادع، حميد عبدالله، سلطان السماحي، أحمد الحوسني، أحمد القبيسي، سيف الظاهري، صهيب المرزوقي، سالم المعمري، مطر النيادي.

وناقشت اللجنة في أعمالها الخطة الاستراتيجية للحدث الذي سيقام في أبوظبي خلال شهر ديسمبر 2020 تحت مظلة الاتحاد الدولي (فينا)، على مدار تسعة أيام.