الامارات | طبيب العين يشخّص إصابة مزيان

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب العين يشخّص إصابة مزيان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، الكرواتي جوريكا راكيتش، أن الفحوص الطبية التي خضع لها مهاجم الفريق، الجزائري عبدالرحمن مزيان، أثبت تعرضه لكدمة في القدم اليسرى خلال مشاركته في مواجهة «الزعيم» أمام الوصل الخميس الماضي ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، وهو ما ينفي ما يتردد في الساحة حول فقدان العين لخدمات اللاعب فترة شهر كامل.

وقال جوريكا في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين، عقب الحصة التدريبة التي خاضها الفريق على استاد خليفة بن زايد: «عبدالرحمن مزيان، تعرض لكدمة في القدم اليسرى خلال الشوط الثاني من مباراة الفريق أمام الوصل يوم الخميس الماضي، وأمر مشاركته أمام فريق الشارقة يتوقف على وضع اللاعب ومدى تجاوبه مع العلاج».

وكان اللاعب عبدالرحمن مزيان الذي انتقل لصفوف العين منتصف شهر يونيو الماضي قادماً من اتحاد العاصمة الجزائري لم يكمل مباراة الفريق أمام الوصل وغادر قبل سبع دقائق من نهاية اللقاء، بسبب الإصابة، في حين خضع لاحقاً للفحوص الطبية التي أثبتت تعرضه لكدمة في القدم اليسرى وحاجته للعلاج قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

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ورفع فريق العين مساء أول من أمس، درجة التحضيرات استعداداً لمواجهة القمة التي ستجمعه يوم بعد غدٍ أمام فريق الشارقة على ملعب الأخير ضمن افتتاحية الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، وشهدت الحصة تنافساً محموماً بين اللاعبين خصوصاً في التدريبات التكتيكية، كما خضع حراس المرمى لتدريبات شاقة من قبل المدرب الروماني دان زدرينكا.

وسيفقد الفريق في لقاء القمة أمام «الملك» خدمات كل من لاعب الوسط ريان يسلم، ولاعب المحور محمد عبدالرحمن بداعي الإصابة، بينما من المرجح أن تتعزز صفوف «الزعيم» بعودة المهاجم البرازيلي كايو كانيدو الذي شارك في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة حرمته الظهور الأول مع فريقه في بطولة الدوري.

ويحتل «البنفسجي» المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة حتى الآن برصيد ست نقاط بفارق الأهداف خلف كل من شباب الأهلي المتصدر والشارقة الوصيف، وكان الفريق استهل مشواره بالفوز على ملعبه أمام اتحاد كلباء 3-2، بينما حسم مواجهة القمة أمام منافسه فريق الوصل على ملعب «زعبيل» بنتيجة 3-1.