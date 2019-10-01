الامارات | إبراهيم بغداد: دبا الحصن لا يفكر حالياً في الصعود إلى الأضواء

شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم بغداد: دبا الحصن لا يفكر حالياً في الصعود إلى الأضواء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن الرياضي، إبراهيم بغداد، عن أن إدارته تضع هدف الصعود لدوري الخليج العربي ضمن تطلعاتها المستقبلية، لكن ليس هدفاً قريباً، أو في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، الذي سينطلق في نوفمبر المقبل، واصفاً فوز فريقه على دبا الفجيرة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة بالفوز المعنوي، مبيناً أن إدارة النادي ليست موجودة من أجل دعم فريق كرة القدم فقط، بل لجميع الرياضات وكل الفرق والأعمار، إضافة إلى الشق الثقافي في النادي.

وقال بغداد لـ«الإمارات اليوم»: «لدينا أهداف أخرى نعمل على القيام بها قبل أن نكرس كل جهودنا وميزانياتنا المالية على الفريق الأول، وهي بناء قاعدة رياضية في النادي تخدم أبناء مدينة دبا الحصن بشكل رئيس، بحيث تكون مصدراً للاعبين، يتدرجون من المراحل السنية، وتحديداً من فرق الشباب التي يشكل أبناء المدينة وما يحيطها النسبة الأكبر وصولاً للفريق الأول، وهذا لا يعني أننا لا نريد أن يتأهل فريقنا للعب في دوري المحترفين، بل بالعكس، سنعمل على دعم الفريق، ومنحه كل مقومات النجاح، وسنكون سعداء إذا ما تمكن من الصعود للعب في دوري الأضواء، لكن ذلك سيكون أجمل لو أن الفريق الصاعد يتشكل قوامه من أبناء النادي وأبناء المدينة، وكل نادٍ في العالم يتطلع إلى اللعب في دوري الأضواء، وسنعمل بشكل تدريجي وهادف على تحقيق طموح جمهور النادي ومحبيه».

وأضاف: «لدينا ستة تطلعات، قابلة للزيادة، نعمل عليها في الوقت الحاضر، هي: تشجيع أبناء المدينة على ممارسة الرياضة بحيث تكون أسلوباً مثالياً لحياة نموذجية، وأن يعود الجمهور ليكون جزءاً من النادي محباً ومشجعاً ومتعاوناً وداعماً لتطلعات النادي، وأن يكون لأولياء الأمور دور في اكتشاف اللاعبين الموهوبين من ذويهم، وأن تكون المراحل السنية نواة لفريق قادر على الصعود والبقاء في المحترفين، وأن تتوج فرقنا بالبطولات، وألا يكون نادي دبا الحصن لكرة قدم فقط، بل لكل الرياضات».

وختم: «الفريق الحالي يقوده المدرب سليمان البلوشي، وهو من المدربين المواطنين المميزين، ونحن ندعمه، وإذا نجح في قيادة الصعود تزامناً مع تحقيق تطلعاتنا الأخرى فستكون فرحة كبيرة للجميع».

تطلعات دبا الحصن

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1- ألا يكون نادي دبا الحصن نادي كرة قدم فقط، بل لكل الرياضات.

2- تشجيع أبناء مدينة دبا الحصن على ممارسة الرياضة.

3- عودة الجمهور ومساهمته في دعم النادي وتشجيعه.

4- أن يكون لأولياء الأمور دور في اكتشاف اللاعبين الموهوبين.

5- بناء فريق قوي انطلاقاً من المراحل السنية.

6- تتويج فرق المراحل السنية بالبطولات.