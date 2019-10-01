الامارات | مدرب مواطن يكشف أسرار نجومية الوصل في السباحة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مواطن يكشف أسرار نجومية الوصل في السباحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف مدرب فريق البراعم وكرة الماء بنادي الوصل، راشد الماس، الأضواء في كأس الإمارات للبراعم للسباحة، من خلال أسلوبه وتعامله مع سباحيه الصغار، خصوصاً أنه فاز بكأس الإمارات للسباحة للبراعم من خلال أهم المراحل، وهي فئة 10 سنوات، حيث حقق تسع ميداليات ذهبية وسط مشاركة 400 سباح وسباحة من 25 نادياً وأكاديمية.

وجاءت أكاديمية كليوباترا في المركز الثاني بذهبية واحدة وفضية وثلاث برونزيات، يليها نادي النصر في المركز الثالث برصيد ذهبية واحدة.

وجمع راشد الماس خلال البطولة التي اقيمت في مجمع حمدان الرياضي، سباحيه الصغار وظل يحاورهم ويلعب معهم في انتظار أحد سباقات التتابع، وطلب منه بعض السباحين الصغار من أندية وأكاديميات أخرى الانضمام إليهم، ووافق على الفور وجمع كل الأطفال بجواره.

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ودائماً يكون المدرب راشد الماس حديث بطولات السباحة بوجوده الدائم ما بين لاعبيه والمدربين وعند منصات التتويج وهو يصور سباحيه الأكثر سيطرة على السباقات في السنوات الأخيرة، والأكثر دعماً للمنتخبات الوطنية. وقال الماس لـ«الإمارات اليوم»: «كنا ننتظر وقت سباق التتابع فتعمدت الجلوس مع الأطفال لأتحدث معهم وأعرف طموحهم ودراستهم وألعب معهم لعبة (سبت أحد)، وهي لعبة مشهورة عند الصغار، ودائماً ما أقوم بذلك حتى في النادي لكسر الملل والروتين وتجاوز صعوبات التدريب اليومي، خصوصاً أنني شديد معهم في التدريبات بالتقرب منهم عبر اللعب وتبادل الأحاديث، وخلال الجلسة طلب بعض الأطفال الانضمام إلينا فرحبنا بهم». وأضاف: «لعبة (سبت أحد) من الألعاب المشهورة عند اللاعبين الصغار ومنتشرة بين اللاعبين، وأسعى إلى الاقتراب منهم بشكل يومي بسبب قوة التدريب اليوم، إذ يتدرب السباحون الصغار ما بين 8-11 سنة ساعتين يومياً ولمدة ستة أيام، لمسافة تصل الى 3.5 - 4 كيلومترات سباحة يومياً. المردود الأول والهدف من التدريب بالنسبة لنا هو حماية الصغار من السهر والألعاب الإلكترونية والانحراف إلى جهات أخرى، لذلك الرياضة مهمة جداً وتحمي الأولاد من المرض والتعب بسبب الألعاب الجديدة».

وأكد الماس، أن اهتمام نادي الوصل بلعبة السباحة بشكل كبير، من ملابس ومكافآت في بعض الأوقات قد يكون سبباً لسيطرة النادي على السباحة الإماراتية في السنوات الأخيرة، وأشار إلى أن سباحة الوصل تحت 10 سنوات تضم ما يقرب من 30 سباحاً بخلاف المراحل الأكبر من ذلك، ويوجد اهتمام كبير باللعبة من النادي والمسؤولين.

وفاز النصر بلقب مرحلة تسع سنوات، وأكاديمية كل النجوم بمرحلة ثماني سنوات، وأكاديمية كليوباترا بمرحلة سبع سنوات.

أما منافسات البنات فنجحت أكاديمية كل النجوم في الفوز بمرحلة 10 سنوات بتحقيق تسع ذهبيات، بينما فازت أكاديمية ابيكس بمرحلتي 7 - 9 سنوات، وفازت كليوباترا بمرحلة ثماني سنوات.