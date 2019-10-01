جودين يبدي إعجابه بـ «نجم برشلونة» السابق

الإثنين 30 سبتمبر 2019

كتب أنس عبد الغني

أبدى المدافع الأورجوياني دييجو جودين، لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، إعجابه بالإسباني كارلوس بويول مدافع فريق برشلونة السابق.



وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه سيواجه دييجو جودين، نظيره برشلونة مرة أخرى، ولكن ستكون هذه المرة بقميص إنتر ميلان، وتحدث نجم أتلتيكو مدريد السابق إلى وسائل الإعلام لدى الويفا، وأشار أنه أحد المعجيبن بالنجم الإسباني كارلوس بويول قائد برشلونة السابق.

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وقال جودين : "لقد كان مرجعًا بالنسبة لي، لقد أحببت بويول حقًا، لقد أعجبت بقدرته التنافسية وقوته، لقد كان أحد الأفضل في التاريخ "

وتابع: في كل من دوري الأبطال أو أي مسابقة أخرى ، ما تعلمته هو أنه للحصول على اللقب أشياء مهمة ومطلوبة ، ويلزم وجود فريق ، بالمعنى الجوهري للكلمة: أن جميع اللاعبين ملتزمون بكل شيئ لتحقيق مهام ميدانية داخل أرض الملعب لتحقيق الفوز ".

وأنهى :"من سن الخامسة إلى السادسة عشرة لعبت كلاعب في خط الوسط قبل الدفاع، لكن نظرًا لأنني بطئ بعض الشيئ أنتقلت للعب كمدافع".

جودين يقود دفاعات إنتر ضد برشلونة

وعلى صعيد أخر، يستعد النجم الاورجوياني دييجو جودين لقيادة دفاعات فريقه إنتر ضد برشلونة، في المباراة النارية التي ستجمعهما على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .