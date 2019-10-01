شكرا لقرائتكم عدلي القيعى يشكر منافس الزمالك فريق جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى الشكر إلى الفريق السنغالى جينيراسيون فوت بعد الدعم الذى ظهروا به خلال فترة تواجدهم بالقاهرة من إظهار الأمن والأمان والاستقرار الذى شعروا به داخل شوارع مصر . Advertisements وأوضح عدلى القيعى خلال تصريحات تليفزيونية أنه دائما الأندية الأفريقية تسعى إلى خوض المباريات خارج بلاد الفرق المنافسة خلال بطولة دورى أبطال أفريقيا وهذا الامر ظهر خلال السنوات الماضية. وأشار القيعى أنه يوجد كثير من المواقف الذى قاموا بها مسئولى جينيراسيون فوت السنغالى لإظهار الامن والاستقرار داخل البلاد وزيارة المتحف المصرى وتصوير وتوثيق بعض هذه الأمور.

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