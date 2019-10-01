شكرا لقرائتكم المقاصة يعسكر للزمالك الأربعاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة في معسكر مغلق الأربعاء المقبل استعداداً لمواجهة نادي الزمالك في ثاني جولات الفريقين بمسابقة الدوري العام، والتي تقام الخميس المقبل.

ويعمل الجهاز الفني للمقاصة على يجهز اللاعبين للمباراة بغض النظر عن أزمة الزمالك مع فريق جينيراسيون بطل السنغال والتي مازالت مطروحة على طاولة الاتحاد الأفريقي بعد انسحاب الفريق السنغالي.

على صعيد أخر يستأنف لاعبو المقاصة تدريباتهم اليوم الاثنين بالملعب الفرعي للدفاع الجوي بالقاهرة استعدادا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل على ستاد السلام فى الأسبوع الثانى بالدورى الممتاز.

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وكان الجهاز الفني للمقاصة، قد منح لاعبي الفريق الفيومي راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يبدأ الفريق اليوم استعداداته لمواجهة فرسام ميت عقبة في ثاني جولات الدوري العام.

الفريق الفيومي كان قد خاض مباراة ودية أمام عرب الرمل وفاز فيها 3/1 حيث أحرز الأهداف أحمد محسن وصلاح أمين وعبد الله مجدى في إطار استعدادات المقاصة لثاني جولاته بمسابقة الدوري العام.

ويمتلك المقاصة ثلاث نقاط في رصيده حتى الآن بعد فوز ثمين حصده أبناء الفيوم في الجولة الأولى على أسوان بنتيجة 3/2، في المباراة التي أقيمت على ملعب تماسيح النيل.