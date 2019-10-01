شكرا لقرائتكم خالد الغندور يعلن رحيل بطل السنغال من القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى خالد الغندور أن فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال رحل من القاهرة من أجل العودة إلى بلاده.

قال الغندور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" النادي السنغالي رحل ولو في مباراة إعادة كانوا هيقعدوا، واحتمال يقدموا اعتذار على مابدر منهم".

كان نادي جينيراسيون قد اعترض على موافقة كاف على نقل اللقاء لاستاد برج العرب بالإسكندرية وتأجيله لمدة 24 ساعة.

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وتمسك النادي السنغالي بعدم الحضور للمباراة يوم الأحد رغم وصول خطاب من كاف يؤكد إقامة اللقاء على استاد برج العرب بالإسكندرية لكن الاتحاد الأفريقي كان قد وافق على نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى برج العرب بدلا من بتروسبورت، وإقامتها يوم الأحد بدلا من السبت،وهو ما رفضه الفريق السنغالي.

وتواجد الزمالك يوم الأحد في ملعب برج العرب، وخاض عمليات الإحماء بصورة طبيعية، وانتظر داخل الملعب أكثر من 15 دقيقة، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء وفوز الزمالك بثلاثية اعتباريا.