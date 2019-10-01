شكرا لقرائتكم الفار رئيسا لبعثة الزمالك فى بطولة أفريقيا لليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تترأس شريفة الفار عضو مجلس إدارة نادى الزمالك بعثة فريق كرة اليد الأول للرجال فى بطولة أفريقيا للاندية المحدد لها الفترة من 4 و حتى 13 أكتوبر المقبل فى الرأس الأخضر.

يسعى فريق الزمالك أن يحصد لقب البطولة الأفريقية للحفاظ عليها فى دولاب بطولات الأبيض ، خاصة فى ظل التدعيمات القوية التى أبرمها الفريق هذا الموسم بالتعاقد مع لاعبين ذو مهرات عالي أبرزهم محمد عبد الرحمن بودى و مصطفى خليل .

لاسيما و أن باسم السبكى المدير الفنى للفريق أستقر على إنضمام قائمة اللاعبين الـ 19 فى البطولة وهم كلا من ، أحمد الأحمر- محمد رمضان (هتلر)- محمد علي- محمود خليل (فلفل)- هشام السبكي- كريم أيمن- أحمد مؤمن (دودو)- يحيي الدرع- علي هشام- مصطفي خليل- أكرم يسرى- محمد عبدالرحمن (بودى)- حازم ممدوح- حسن قداح- احمد حسام- محمد علاء (لوكا)- مصطفي دونجل- وسام نوار- هشام شديد.

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ويطمح يد الزمالك فى الفوز ببطولة افريقيا ابطال الدورى ليتأهل للعب السوبر الافريقى فى شهر ابريل المقبل أمام النجم الساحلى التونسى والفائز منهما يتأهل لكأس العالم للاندية 2020 .

يقع الزمالك فى المجموعة الثانية بالبطولة الأفريقية التى تضم أندية كلا من وداد سمارة المغربى و فاب الكاميرونى و ايتوال الكونغولي و اسبورتيفو برايا من الرأس الأخضر.

فيما وقع سبورتنج السكندرى فى المجموعة الأولى التى تضم كلا من إنتر كلوب الأنجولى و جى اس كى الكونغولي و رد ستار الإيفواري واتليتكو دى مانديلو من الرأس الأخضر.