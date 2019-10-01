شكرا لقرائتكم خالد الغندور يكشف موعد قرار "كاف" باعتماد تأهل الزمالك لدور المجموعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى خالد الغندور اعتماد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأهل الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعد إنسحاب جينيراسيون فوت بطل السنغال.

كشف الغندور عن موعد اعتماد "كاف" للنتيجة رسميا موضحا أنه سيكون يوم الثلاثاء القادم 8 أكتوبر قبل إجراء قرعة دورى المجموعات بيوم.

أضاف الغندور خلال تقديمه لبرنامج الزمالك اليوم :" أبارك لجمهور الزمالك العظيم تأهل الأبيض إلى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا".

كان نادي جينيراسيون قد اعترض على موافقة كاف على نقل اللقاء لاستاد برج العرب بالإسكندرية وتأجيله لمدة 24 ساعة.

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وتمسك النادي السنغالي بعدم الحضور للمباراة يوم الأحد رغم وصول خطاب من كاف يؤكد إقامة اللقاء على استاد برج العرب بالإسكندرية لكن الاتحاد الأفريقي كان قد وافق على نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى برج العرب بدلا من بتروسبورت، وإقامتها يوم الأحد بدلا من السبت،وهو ما رفضه الفريق السنغالي.

وتواجد الزمالك يوم الأحد في ملعب برج العرب، وخاض عمليات الإحماء بصورة طبيعية، وانتظر داخل الملعب أكثر من 15 دقيقة، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء وفوز الزمالك بثلاثية اعتباريا.