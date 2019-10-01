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جدة - عمرو شويل منتخب مصر يواجه اليابان فى افتتاح مشواره بمونديال الطائرة



يبدأ اليوم الثلاثاء ، منتخب مصر الأول للكرة الطائرة رجال مشوار كأس العالم المقام فى اليابان بمواجهة أستراليا فى الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة .

و يسعى منتخب الطائرة إلى تحقيق الفوز فى ضربة البداية من أجل الحصول على دفعة معنوية قوية قبل مواجهة المنتخبات الأقوى المشاركة فى البطولة .

و يعول الجهاز الفنى للمنتخب فى هذه المنافسة على عناصر الشباب و أصحاب الخبرات مثل عبد الله عبد السلام و أحمد صلاح فضلا عن محمد عادل .

تقام البطولة بنظام الدورى من دور واحد ، حيث يلتقى منتخب مصر مع جميع المنتخبات المشاركة فى المنافسة ، حيث يخوض الفراعنة 5 مواجهات فى مدينة ناجانو أمام استراليا فى ضربة البداية ثم إيران و البرازيل و كندا و روسيا يومى 2 ، 4 ، 5 ، 6 أكتوبر على التوالى .

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من المقرر أن تعود البعثة إلى هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل إستكمال مشوار البطولة ، أمام كلا من ، إيطاليا و بولندا و اليابان و تونس و الأرجنتين و أخيرا أمريكا أيام 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 من نفس الشهر الحالى .

وكانت بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة الأول قد وصلت صباح أول امس إلى مدينة ناجانو اليابانية بتوقيت القاهرة استعدادا لانطلاق منافسات المونديال.. وخاض منتخب الطائرة معسكرا مغلقا بهيروشيما فى اليابان منذ يوم 21 سبتمبر من أجل ضبط الساعة البيولوجية للاعبين قبل انطلاق المنافسة العالمية .